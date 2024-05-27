Литературный музей пригласил на выставку к 135-летию со дня рождения артиста Вертинского

Фото: goslitmuz.ru

Москвичей и гостей столицы приглашают на выставку к 135-летию со дня рождения артиста Александра Вертинского. Экспозиция будет доступна в Государственном литературном музее с 4 июня. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на учреждение.

"Творчество Вертинского придало особое звучание культуре России ХХ столетия, созданный им образ "грустного Пьеро" стал одним из наиболее значимых символов Серебряного века. <…> Коллекция включает около 2 тысяч предметов", – рассказали в музее.

Так, на выставке можно будет увидеть уникальные фотографии, ноты и рукописи, мебель и другие личные вещи Вертинского. Экспозиция будет открыта до 29 сентября.

Ранее Новая Третьяковка организовала выставку "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век" по случаю 175-летия со дня рождения Виктора Васнецова и к 100-летию со дня рождения Андрея Васнецова.

Экспозиция включает произведения живописи и графики из 15 музеев и шести частных коллекций. Ее можно посетить до 4 ноября.

