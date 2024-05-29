Новое здание Третьяковской галереи откроется 30 мая

Корпус Новой Третьяковки на Кадашевской набережной откроется 30 мая. На фасаде здания разместили репродукции 34 произведений известных русских художников, а внутри, помимо современных экспозиционных и выставочных пространств, расположились реставрационные, а также мастерские живописи, графики, скульптуры и научный фотоархив.

В новом здании посетителям расскажут об истории музея и познакомят с шедеврами русского искусства, которые хранятся в коллекции галереи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

