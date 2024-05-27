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27 мая, 20:00

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Выставка к 220-летию пожарной охраны Москвы открылась на Никитском бульваре

Выставка к 220-летию пожарной охраны Москвы открылась на Никитском бульваре

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В центре Москвы проходит новая фотовыставка. Она открылась на Никитском бульваре и получила название "220 лет на страже огненной стихии".

Экспозиция посвящена пожарной охране столицы. Москвичи смогут узнать историю профессии и познакомиться с ежедневной работой тех, кто на протяжении двух веков защищает Москву от огня, а также ликвидирует последствия ЧС.

Выставка продлится до 16 июня. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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