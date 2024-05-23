23 мая, 07:30Город
Более 30 интерактивных экспонатов представили на выставке о цифровизации Москвы 20 мая
В понедельник, 20 мая, в павильоне "Умный город" на ВДНХ открыли выставку об истории цифровизации Москвы. Там представили более 30 интерактивных экспонатов.
Посетители могут поиграть на компьютере из 90-х годов 20 века или сделать виртуальный звонок по телефону с диском. Вход на экспозицию свободный.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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