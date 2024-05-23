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23 мая, 07:30

Город

Более 30 интерактивных экспонатов представили на выставке о цифровизации Москвы 20 мая

Более 30 интерактивных экспонатов представили на выставке о цифровизации Москвы 20 мая

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В понедельник, 20 мая, в павильоне "Умный город" на ВДНХ открыли выставку об истории цифровизации Москвы. Там представили более 30 интерактивных экспонатов.

Посетители могут поиграть на компьютере из 90-х годов 20 века или сделать виртуальный звонок по телефону с диском. Вход на экспозицию свободный.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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