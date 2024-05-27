Сергей Собянин рассказал, как преобразятся улицы Марьина в этом году

На пяти крупных улицах района Марьино на юго-востоке Москвы создадут общественное пространство. Ход благоустройства осмотрел Сергей Собянин.

На улицах отремонтируют тротуары, благоустроят газоны, заменят опоры наружного освещения и светильники. Кроме того, вдоль всего пешеходного маршрута установят лавки и урны и заменят старые остановки общественного транспорта. Специалисты планируют закончить работы в третьем квартале 2024 года.

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