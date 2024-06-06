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06 июня, 16:45

Культура

"Сити": какие столичные выставки приурочили к юбилею Александра Пушкина

"Сити": какие столичные выставки приурочили к юбилею Александра Пушкина

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Маршрут к 225-летию со дня рождения Пушкина опубликовали на портале "Узнай Москву"

Команда "Сити" рассказала о событиях в Москве, посвященных 225-летию со дня рождения русского поэта Александра Пушкина.

В Государственном музее имени Пушкина подготовили две выставки, а в доме И. С. Остроухова в Трубниках организовали "Уроки золотой рыбки". Кроме того, в выставочном зале музея Пушкина на Арбате сделали экспозицию "Пушкин – душа России", в рамках которой можно увидеть 40 разных пейзажей с любимыми места поэта.

Подробнее – в программе "Сити".

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