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06 июня, 11:00

Культура

"Моя Москва": Анна Банщикова

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Когда актрису Анну Банщикову спрашивают: "Какой ваш любимый город в России?", коренная петербурженка, не задумываясь, отвечает: "Москва". Именно в столице она чувствует себя как дома, и именно Москва подарила все, без чего артистка не представляет своей жизни: любящую семью и любимую работу.

Во время пешеходной прогулки по Тверскому району столицы актриса расскажет, как впервые попала в кино, где познакомилась с мужем и какая она – Москва Анны Банщиковой. Об этом – в программе "Моя Москва".

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