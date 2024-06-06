"Моя Москва": Анна Банщикова

Когда актрису Анну Банщикову спрашивают: "Какой ваш любимый город в России?", коренная петербурженка, не задумываясь, отвечает: "Москва". Именно в столице она чувствует себя как дома, и именно Москва подарила все, без чего артистка не представляет своей жизни: любящую семью и любимую работу.

Во время пешеходной прогулки по Тверскому району столицы актриса расскажет, как впервые попала в кино, где познакомилась с мужем и какая она – Москва Анны Банщиковой. Об этом – в программе "Моя Москва".