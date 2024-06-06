Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Московская реставрация"

В столице стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Московская реставрация". Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, с помощью конкурса власти города способствуют развитию традиций школы реставрации и привлекают внимание к историческим памятникам. Подать заявку на участие в нем могут все, кто участвовал в восстановлении городских объектов культурного наследия в последние два года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.