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06 июня, 10:30

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Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Московская реставрация"

Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Московская реставрация"

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В столице стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Московская реставрация". Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, с помощью конкурса власти города способствуют развитию традиций школы реставрации и привлекают внимание к историческим памятникам. Подать заявку на участие в нем могут все, кто участвовал в восстановлении городских объектов культурного наследия в последние два года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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