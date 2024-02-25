"Раскрывая тайны звезд": Авангард Леонтьев

Авангард Леонтьев – народный артист России и лауреат Государственной премии. Мастер звучащего слова и лучший исполнитель того самого "маленького человека", о котором мы знаем со школьной скамьи. Он воспитал целую плеяду талантливых актеров, а сам будто уже родился артистом.

Леонтьев с удовольствием дает интервью, но не любит рассказывать о себе. Впускать в глубину своего внутреннего мира он не готов даже самых близких учеников.

Подробности – в программе "Раскрывая тайны звезд".