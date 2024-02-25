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25 февраля, 13:00

Культура

"Раскрывая тайны звезд": Авангард Леонтьев

"Раскрывая тайны звезд": Авангард Леонтьев

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Авангард Леонтьев – народный артист России и лауреат Государственной премии. Мастер звучащего слова и лучший исполнитель того самого "маленького человека", о котором мы знаем со школьной скамьи. Он воспитал целую плеяду талантливых актеров, а сам будто уже родился артистом.

Леонтьев с удовольствием дает интервью, но не любит рассказывать о себе. Впускать в глубину своего внутреннего мира он не готов даже самых близких учеников.

Подробности – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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Программа: Раскрывая тайны звёзд
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