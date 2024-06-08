Машков будет формировать художественную политику "Современника" на посту директора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Народный артист России Владимир Машков, который стал новым директором театра "Современник", будет работать над формированием его художественной политики. Об этом в беседе с РИА Новости рассказали представители пресс-службы театра.

"Владимир Львович (Машков. – Прим. ред.) будет занимать пост директора "Современника" и формировать его художественную политику", – отметила собеседница журналистов.

Ранее сообщалось, что в новой должности Машков собирается развивать направление русского психологического театра. Артист признал, что ему предстоит провести большую работу.

Новый директор театра подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы мечты создателей "Современника" Олега Ефремова и Галины Волчек продолжали воплощаться.

О назначении Владимира Машкова на эту должность стало известно 7 июня. При этом он сохранил пост главы театра Олега Табакова и Московской театральной школы Олега Табакова.