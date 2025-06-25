Российская армия взяла под контроль населенный пункт Дылеевка в Донецкой народной республике. Военные эксперты отмечают, что освобождение этого поселка – важный этап для дальнейшего продвижения на константиновском направлении и выравнивания линии боевого соприкосновения.

Следующим шагом, по прогнозам, может стать освобождение Константиновки, что приведет к полной парализации логистики ВСУ. На границе Курской области с Сумской российские военные выявили скопление техники и живой силы противника в Ястребином и Садках.

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