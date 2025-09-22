22 сентября, 04:13Транспорт
Аэропорт Ярославля закрыт на прием и отправку самолетов
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Ярославля. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он напомнил, что данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Меры безопасности также были объявлены в аэропорту Волгограда. Между тем аэропорт Сочи отменил ограничения на полеты, в период их действия на запасные аэродромы перенаправили 18 рейсов.
Минтранс России напоминал авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.
