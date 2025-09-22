Форма поиска по сайту

Новости

22 сентября, 04:13

Транспорт

Аэропорт Ярославля закрыт на прием и отправку самолетов

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Ярославля. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Меры безопасности также были объявлены в аэропорту Волгограда. Между тем аэропорт Сочи отменил ограничения на полеты, в период их действия на запасные аэродромы перенаправили 18 рейсов.

Минтранс России напоминал авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.

ФАС взяла под контроль стоимость авиабилетов в Краснодар и обратно

