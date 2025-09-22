00:21Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Временные ограничения на полеты объявили в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
В данный момент воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее Росавиация и Минтранс разработали правила взаимодействия при введении временного запрета на использование воздушного пространства. В регламенте прописано межведомственное взаимодействие, в том числе по линии федеральных органов исполнительной власти.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров также заявил, что ведомство пока не собирается выделять авиакомпаниям средства на фоне вводимых в аэропортах временных ограничений на использование воздушного пространства.
