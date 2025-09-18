Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Оренбурга

Фото: depositphotos/Feverpitch

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Оренбурга, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В период действия запрета на полеты на запасном аэродроме приземлилось одно воздушное судно. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы авиагаваней приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности перелетов, уточнил Кореняко.

Работу аэропорта Оренбурга ограничили утром 18 сентября. Аналогичные меры приняли в аэровокзалах Самары и Саратова. Через несколько часов их отменили.

До этого временные ограничения на полеты ввел аэропорт Волгограда. Через четыре часа авиагавань возобновила работу в штатном режиме.