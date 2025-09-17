Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 16:22

Транспорт

Ограничения сняты в аэропорту Тамбова

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Запрет на прием и выпуск воздушных судов отменен в аэропорту Тамбова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", – говорится в телеграм-канале Кореняко.

Временный запрет на посадку и взлет самолетов вводился в воздушной гавани Тамбова 17 сентября.

Ранее аналогичные меры действовали в аэропортах Калуги, Волгограда и Саратова.

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика