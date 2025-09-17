17 сентября, 16:22Транспорт
Ограничения сняты в аэропорту Тамбова
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Запрет на прием и выпуск воздушных судов отменен в аэропорту Тамбова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", – говорится в телеграм-канале Кореняко.
Временный запрет на посадку и взлет самолетов вводился в воздушной гавани Тамбова 17 сентября.
Ранее аналогичные меры действовали в аэропортах Калуги, Волгограда и Саратова.