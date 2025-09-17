Ограничения на полеты введены в аэропорту Тамбова

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Тамбова, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – говорится в публикации.

Ранее аналогичные меры безопасности вводились в авиагаванях Калуги, Волгограда и Саратова. Через несколько часов они были сняты.

До этого ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропорту Геленджика. Позже работа аэровокзала была восстановлена. В период действия запрета на полеты на запасном аэродроме приземлился один самолет.