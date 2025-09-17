Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 15:29

Транспорт

Ограничения на полеты введены в аэропорту Тамбова

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Тамбова, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – говорится в публикации.

Ранее аналогичные меры безопасности вводились в авиагаванях Калуги, Волгограда и Саратова. Через несколько часов они были сняты.

До этого ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропорту Геленджика. Позже работа аэровокзала была восстановлена. В период действия запрета на полеты на запасном аэродроме приземлился один самолет.

ФАС взяла под контроль стоимость авиабилетов в Краснодар и обратно

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика