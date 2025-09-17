17 сентября, 15:29Транспорт
Ограничения на полеты введены в аэропорту Тамбова
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Тамбова, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – говорится в публикации.
Ранее аналогичные меры безопасности вводились в авиагаванях Калуги, Волгограда и Саратова. Через несколько часов они были сняты.
До этого ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропорту Геленджика. Позже работа аэровокзала была восстановлена. В период действия запрета на полеты на запасном аэродроме приземлился один самолет.
