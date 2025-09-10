Аэропорт Геленджика возобновил работу после ограничений на полеты

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

В аэропорту Геленджика сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом в своем телеграм-канале рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

Уточняется, что в период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов", – подчеркнул Кореняко.

Авиагавань Геленджика вводила ограничительные меры для повышения безопасности полетов. Позже аналогичные ограничения были введены в аэропорту Самары, они продолжают действовать.

Кроме того, самолеты не принимали и не отправляли в авиагаванях Сочи и Нижнего Новгорода.

Временная приостановка деятельности коснулась также аэровокзала в Саратове. Ограничения в аэропорту были сняты спустя два часа после введения, за это время на запасной аэродром был перенаправлен один рейс.