В аэропорту Геленджика введены ограничения на работу

Фото: ТАСС/Николай Яковлев

В аэропорту Геленджика введены временные ограничения на выпуск и прием гражданских самолетов. Об этом в своем телеграм-канале предупредил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Данные меры необходимы для повышения безопасности полетов, пояснил представитель федерального агентства воздушного транспорта.

В ночь на 10 сентября схожие запреты действовали в авиагаванях Сочи и Нижнего Новгорода. В первом они длились около четырех часов, а во втором – примерно два часа.

Ближе к утру временная приостановка деятельности коснулась и аэровокзала в Саратове. Аэропорт возобновил работу спустя два часа, за которые на запасной аэродром был перенаправлен один рейс.