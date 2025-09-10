Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Самары

Фото: 123RF/fifg

Временные ограничения на прием и вылет самолетов введены в аэропорту Самары. Об этом в своем телеграм-канале рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Ранее аналогичные меры ввели в аэропорту Геленджика. Кроме того, схожие запреты действовали в авиагаванях Сочи и Нижнего Новгорода.

Временная приостановка деятельности коснулась и аэровокзала в Саратове. Ограничения в аэропорту были сняты спустя два часа, за это время на запасной аэродром был перенаправлен один рейс.