10 сентября, 12:43Транспорт
Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Самары
Фото: 123RF/fifg
Временные ограничения на прием и вылет самолетов введены в аэропорту Самары. Об этом в своем телеграм-канале рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.
Ранее аналогичные меры ввели в аэропорту Геленджика. Кроме того, схожие запреты действовали в авиагаванях Сочи и Нижнего Новгорода.
Временная приостановка деятельности коснулась и аэровокзала в Саратове. Ограничения в аэропорту были сняты спустя два часа, за это время на запасной аэродром был перенаправлен один рейс.