31 августа, 06:49Транспорт
Аэропорт Волгограда снял ограничения на полеты
Фото: depositphotos/nitinut380
В аэропорту Волгограда отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он напомнил, что данные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов в регионе.
Россиянам начнут компенсировать отмененные полеты за счет уменьшения на 0,25% отчислений туроператоров в фонд персональной ответственности. Соответствующее решение утвердило в июле российское правительство.
Ранее сообщалось, что Минтранс России отработает слаженную систему оперативной работы с авиакомпаниями во время действия ограничений в аэропортах. В ведомстве указали, что российские воздушные гавани должны неукоснительно следовать внутренним регламентам действий и не допускать нарушения прав пассажиров.
Новости регионов: 17 рейсов задержались в аэропорту Новосибирска из-за сильного тумана