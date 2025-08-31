Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорт Волгограда объявил о введении временных ограничений на полеты. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Воздушная гавань не принимает на посадку и не отправляет самолеты. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Минтранс России напомнил авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, согласно регламенту, перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.

Ранее СМИ сообщали, что средства с нового авиационного сбора будут направлены в фонд реконструкции аэродромов. Эксперты уверены, что привлечение пассажиров к финансированию модернизации авиагаваней позволит улучшить их инфраструктуру.