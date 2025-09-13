Форма поиска по сайту

13 сентября, 16:00

Транспорт

Ограничения на полеты сняты в аэропорту Ижевска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Ижевска, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что запрет на использование воздушного пространства был необходим для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что авиагавань Геленджика временно ограничила прием рейсов из-за неблагоприятных погодных условий. В связи с этим воздушные судна уходили на запасные аэродромы.

В частности, два самолета, которые следовали по маршруту Москва – Геленджик – Москва, отправились на запасной аэродром, который расположен в Минеральных Водах.

Белорусская авиакомпания "Белавиа" вышла из-под санкций США

