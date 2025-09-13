Аэропорт Геленджика временно не принимает рейсы из-за погодных условий

Фото: ТАСС/Игорь Онучин

Аэропорт Геленджика временно ограничил прием рейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

В связи с этим воздушные судна уходят на запасные аэродромы. В частности, два самолета, которые следовали по маршруту Москва – Геленджик – Москва, отправились на запасной аэродром, который расположен в Минеральных Водах.

В пресс-службе аэропорта Геленджика уточнили, что принадлежавшие "Аэрофлоту" воздушные судна ушли на запасной аэродром по причине из-за сильного северо-восточного ветра. Информацию о времени вылета самолетов пассажиры могут узнать в call-центре авиакомпании и справочной службе аэропорта по телефону: +7 (861) 419-90-09.

"Безопасность вашего полета – приоритет для сотрудников авиакомпании и аэропорта. Следите за обновлениями в онлайн-расписании", – сказано в сообщении.

Прокуратура взяла данную ситуацию на контроль. Также ведомство проверит соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения граждане могут позвонить прокурору по телефону: +7 (919) 899-87-33.

В настоящее время организован выездной прием граждан.

Авиагавань Геленджика вновь начала работать по внутренним рейсам с 18 июля 2025 года. Полеты осуществляются ежедневно с 08:30 до 20:00 по московскому времени.

