Временные ограничения объявлены в аэропорту Саратова

Фото: depositphotos/nitinut380

Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Саратова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В данный момент воздушная гавань не принимает на посадку и не отправляет авиарейсы. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ночью 18 сентября аналогичные меры безопасности были объявлены в аэропорту Волгограда. Ближе к утру ограничения в авиагавани были отменены.

Ранее первый с 2022 года регулярный рейс Москва – Краснодар вылетел из аэропорта Шереметьево. Время в пути до аэропорта столицы Кубани составило около четырех часов. Рейс выполнила авиакомпания "Аэрофлот". Практически все кресла в салоне самолета были заняты.