Латвия на 3 недели продлила закрытие воздушного пространства у границы с РФ и Белоруссией

Латвия приняла решение о продлении закрытия воздушного пространства у границы с Россией и Белоруссией в ночное время еще на 3 недели. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

Латвийское оборонное ведомство объявило о временном ограничении полетов 11 сентября из-за проведения учений "Запад-2025".

Согласно новому распоряжению, ограничения будут действовать с 18 сентября по 8 октября с 20:00 до 07:00 по местному времени (совпадает с московским временем. – Прим. ред.).

Учения "Запад-2025" стартовали 12 сентября, а завершились 16-го числа. В ходе мероприятия экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил России нанесли авиационный удар по критически важным объектам условного противника.

Владимир Путин положительно оценил проведение и результаты учений. В частности, президент посетил полигон Мулино, где осмотрел выставку вооружения и специальной военной техники. В экспозиции приняли участие 65 организаций. Они представили 405 изделий, 125 из которых закупают и применяют в зоне спецоперации, 194 проходят апробацию в боевых условиях, а 86 имеют статус "опытные".

В мероприятии также приняли участие представители 23 государств, среди которых три страны НАТО – США, Турция и Венгрия. Причем делегации из Штатов были предоставлены лучшие места для наблюдения.