01:23Транспорт
Ограничения на полеты введены в аэропорту Волгограда
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Аэропорт Волгограда ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, данные ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов в регионе.
Ранее Росавиация и Минтранс разработали правила взаимодействия при введении временного запрета на использование воздушного пространства. В регламенте прописано межведомственное взаимодействие, в том числе по линии федеральных органов исполнительной власти.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров также заявил, что ведомство пока не собирается выделять авиакомпаниям средства на фоне вводимых в аэропортах временных ограничений на использование воздушного пространства.
Домодедово откроет рейсы в Краснодар с 18 сентября