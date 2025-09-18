Ограничения на полеты сняты в аэропортах Саратова и Самары

Фото: 123RF/ocskaymark

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Саратова и Самары. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полетов. За это время на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Самару.

"Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов", – подчеркнул Кореняко.

Ограничения в авиагаванях Самары и Саратова были введены утром 18 сентября. Аналогичные меры были приняты и в аэропорту Оренбурга.

Кроме того, временный запрет на полеты вводился в ночь на 18-е число в воздушной гавани Волгограда. Позднее ограничения сняли.