Временные ограничения введены в аэропорту Оренбурга

Фото: depositphotos/leonidp

Ограничения на полеты воздушных судов (ВС) введены в аэропорту Оренбурга. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – пояснил он в своем телеграм-канале.

Ранее аналогичные меры ввели в авиагавани Самары. Также ограничения на прием и выпуск ВС начали действовать в аэропорту Саратова.

Кроме того, временный запрет на полеты самолетов вводился в ночь на 18-е число в воздушной гавани Волгограда. Это было необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Позднее ограничения сняли.

