18 сентября, 09:17Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Оренбурга
Фото: depositphotos/leonidp
Ограничения на полеты воздушных судов (ВС) введены в аэропорту Оренбурга. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – пояснил он в своем телеграм-канале.
Ранее аналогичные меры ввели в авиагавани Самары. Также ограничения на прием и выпуск ВС начали действовать в аэропорту Саратова.
Кроме того, временный запрет на полеты самолетов вводился в ночь на 18-е число в воздушной гавани Волгограда. Это было необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Позднее ограничения сняли.