Временные ограничения введены в аэропорту Самары

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Самары. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничительные меры нужны для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные меры продолжают действовать в аэропорту Саратова. Сейчас воздушная гавань не принимает на посадку и не отправляет авиарейсы.

Ранее ограничения на полеты были объявлены в аэропорту Волгограда. Спустя время авиагавань вернулась к работе.

Минтранс России напомнил авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.