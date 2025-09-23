Собянин: силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали два беспилотника, которые летели в сторону Москвы во вторник, 23 сентября. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что силы ПВО продолжают отражать атаку дронов. В настоящее время на местах падения фрагментов БПЛА задействованы специалисты экстренных служб.

Атаку БПЛА на Москву начали отражать в понедельник, 22 сентября. В общей сложности за данный период было нейтрализовано 44 беспилотника.

Из-за атаки БПЛА в столичных аэропортах задержано и отменено около 200 рейсов. В связи с этим компания "Аэрофлот" перешла на усиленный режим работ. Она продолжает принимать усилия по стабилизации расписания и намерена войти в штатным режим выполнения полетов до конца 23 сентября.

