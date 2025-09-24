Аэропорты Сочи и Геленджика вновь открыты на прием рейсов

Фото: 123RF/06photo

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в аэропортах Сочи и Геленджика. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли семь самолетов, которые совершали рейс в Сочи. В данный момент обе воздушные гавани восстанавливают график полетов.

Временные ограничения вводились в аэропортах Сочи и Геленджика утром 24 сентября. Данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, аналогичные ограничения были объявлены в аэропортах Волгограда, Саратова, Самары и Оренбурга. Позже меры безопасности отменили в Саратове и Волгограде.