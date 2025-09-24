Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 07:41

Транспорт

Аэропорты Сочи и Геленджика вновь открыты на прием рейсов

Фото: 123RF/06photo

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в аэропортах Сочи и Геленджика. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли семь самолетов, которые совершали рейс в Сочи. В данный момент обе воздушные гавани восстанавливают график полетов.

Временные ограничения вводились в аэропортах Сочи и Геленджика утром 24 сентября. Данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, аналогичные ограничения были объявлены в аэропортах Волгограда, Саратова, Самары и Оренбурга. Позже меры безопасности отменили в Саратове и Волгограде.

Цены на продукты в аэропорту Шереметьево признали необоснованно высокими

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика