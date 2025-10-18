Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Европа должна прекратить разжигать украинский конфликт, сообщил в телеграм-канале председатель комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

По словам политика, для достижения мира нужно нейтрализовать европейскую "партию войны". "Коалиция желающих" вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским не хочет урегулирования, не скрывает своих намерений и готова на любые провокации, сказал Слуцкий.

Он уточнил, что украинский лидер после переговоров с президентом США Дональдом Трампом 17 октября уехал из Белого дома "с набором разочарований – без ракетных комплексов Tomahawk и с настоятельными рекомендациями завершить конфликт".

Ранее СМИ писали, что Трамп демонстрирует четкое стремление "не втягиваться в войну и не подходить к эскалации". Это "сломало" стратегию украинских властей и западной "партии войны", которые рассчитывали на возвращение США на "тропу войны" с Россией, указали журналисты.