Экс-глава МИД Колумбии Лейва обвинил президента страны Петро в наркомании

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Бывший глава МИД Колумбии Альваро Лейва опубликовал письмо к действующему президенту страны Густаво Петро, в котором обвинил последнего в наркозависимости. Лейва разместил письмо в соцсети X.

Экс-министр заявил, что ему стало понятно о пристрастии Петро к наркотикам, когда тот пропал на два дня во время визита во Францию в июне 2023 года. Лейва также указал и на другие многократные исчезновения, опоздания, бессмысленные поездки Петро, а также на его бессвязные фразы и сомнительную компанию, в которой находится президент.

Лейва посоветовал президенту Колумбии отдалиться от тех, кто пользуется его сложной ситуацией и наносит ему ужасный вред. По мнению экс-министра, таковыми являются действующая глава МИД Лаура Сарабия, руководитель МВД Армандо Бенедетти и экс-глава предвыборной кампании Петро Рикардо Роа.

В свою очередь, Петро назвал данные обвинения клеветой. Он напомнил, что во время упомянутого визита во Францию его на постоянной основе охраняли местные спецслужбы. Кроме того, часть поездки он провел со своей семьей.

"Единственный способ для прессы публиковать письма – это оскорблять меня. Дело не только в писателе, но и в прессе", – написал Петро в соцсети X.

В июле 2023 года старшего сына Петро Николаса и его бывшую жену Дэйсурис Васкес задержали по делу об отмывании денег и незаконном обогащении. Президент Колумбии пообещал не вмешиваться в процесс и не оказывать давление на органы правосудия.

Расследование против сына колумбийского лидера началось после интервью Васкес, в котором она рассказала о якобы получении Петро-младшим денег от наркоторговцев на предвыборную кампанию своего отца. При этом Генпрокуратура считает, что деньги оставались у сына действующего президента.