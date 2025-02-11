Министр обороны Колумбии ушел в отставку

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Глава Минобороны Колумбии Иван Веласкес Гомес ушел в отставку. Соответствующее заявление МО страны опубликовало в соцсети Х.

Между тем газета Tiempo назвала министра обороны шестым чиновником, подавшим в отставку на фоне кризиса колумбийского правительства.

Издание напомнило, что президент страны Густаво Петро ранее попросил всех министров и глав ведомств уйти в протокольную отставку для формирования нового правительства. Отставка главы Минобороны Колумбии произошла спустя несколько часов после отставки директора нацполиции Уильяма Саламанки, уточняет Tiempo.

В начале февраля глава МВД Колумбии Хуан Фернандо Кристо предложил правительству уйти в отставку из-за противоречий с президентом. Скандал в стране случился после заседания совета министров, на котором обсуждались новые назначения в правительстве. Некоторые члены кабмина выступили против произошедших перестановок.

Ранее США пригрозили санкциями и пошлинами на все товары из Колумбии за отказ принять депортированных мигрантов. После этого Петро распорядился использовать свой президентский самолет для вывоза нелегальных мигрантов.

Спустя время Колумбия согласилась принимать рейсы с депортируемыми из США, в связи с чем анонсированные американские санкции не вступят в силу, пока будет продолжаться прием мигрантов.