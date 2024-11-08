Caracol: военные пострадали при взрыве мотоцикла на западе Колумбии

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Мотоцикл, набитый взрывчаткой, взорвался в департаменте Каука в Колумбии. В результате случившегося несколько военных пострадали, сообщает радиостанция Caracol в соцсети X.

По данным СМИ, инцидент произошел в городе Эль-Платеадо. Там должен был пройти концерт, организованный национальным правительством.

Между тем в Нигерии в результате взрыва бензовоза погибли более 140 человек. Авария произошла в штате Джигава, север Нигерии. Водитель бензовоза потерял контроль над транспортным средством, машина столкнулась с другим автомобилем и взорвалась.

Ранее не менее 5 человек погибли и как минимум 20 пострадали в результате взрыва около кафе в городе Могадишо – столице Сомали. В заведении показывали финал чемпионата Европы по футболу. Причиной взрыва стал припаркованный рядом с кафе заминированный террористами автомобиль.

