Более 140 человек погибли при взрыве бензовоза в Нигерии

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В Нигерии в результате взрыва бензовоза погибли более 140 человек, сообщает агентство AFP со ссылкой на информацию от спасательных служб страны.

Авария произошла в штате Джигава, север Нигерии. Водитель бензовоза потерял контроль над транспортным средством, машина столкнулась с другим автомобилем и взорвалась. В результате взрыва погибли люди, которые находились рядом с местом происшествия, пытаясь заправить свои автомобили.

Ранее при взрыве на АЗС в Грозном четыре человека погибли, пять – пострадали пять человек. Цистерна с газом взорвалась днем 12 октября. В результате произошел пожар, из-за которого станция была полностью уничтожена.

Следователи возбудили дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.