День траура объявлен в Челябинской области после взрыва

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

День траура объявлен 24 октября в Челябинской области из-за взрыва на предприятии в Копейске. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

В связи с этим на всей территории региона будут приспущены государственные флаги. Культурные учреждения и телерадиокомпании получили рекомендацию отменить развлекательные мероприятия.

"Скорбим вместе с семьями погибших. Заботимся о пострадавших. Южный Урал, мы вместе!" – указал Текслер в своей публикации.

Взрыв на одном из промышленных предприятий Копейска произошел вечером 22 октября. После этого в цеху начался пожар. В результате погибли 10 человек, еще 5 госпитализированы в тяжелом состоянии.

После ликвидации возгорания спасатели начали разбирать завалы. Предварительной причиной ЧП названо нарушение правил безопасности во время технологического процесса в цеху.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время продолжаются следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

