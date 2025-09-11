Бизнесмен Пономарев приговорен к 14 годам колонии за хищение векселей

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Тверской суд Москвы приговорил к 14 годам лишения свободы бизнесмена Константина Пономарева по делу о хищении у "Лесбанка" векселей крупных российских банков общей стоимостью более 1 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.

По делу также проходят экс-председатель правления "Лесбанка" Сергей Никитин и главбух Ирина Скоробогатова. По версии обвинения, в 2015 году они оформили фиктивные документы о внесении в кассу указанного банка 1 миллиарда рублей наличными и приобретении векселей других кредитных организаций.

Суд конфисковал у Пономарева 1,79 миллиарда рублей в доход государства. Также ему назначен штраф в 2,5 миллиона рублей. Этот приговор стал для бизнесмена третьим.

Пономарев известен судебными разбирательствами с IKEA из-за аренды генераторов для гипермаркетов в Санкт-Петербурге. Он выиграл два процесса у мебельного холдинга и в общей сложности отсудил 9,8 миллиарда рублей, однако позже решения были отменены.

В июле 2019 года предприниматель получил по первому приговору 8 лет колонии за сфабрикованные судебные решения, которые использовал в спорах с IKEA и другими компаниями.

В декабре 2020-го по второму приговору Пономарев получил 10 лет и 2 месяца лишения свободы по делу об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиарда у "Кубаньэнерго".

Ранее бывший вице-губернатор Самарской области Геннадий Гендин был приговорен к 6 годам колонии общего режима по делу о хищении 3,8 миллиона рублей. При этом подсудимый вину не признал.

Ему также предъявили обвинение в хищении порядка 100 миллионов рублей по другому уголовному делу, возбужденному по статье о мошенничестве в особо крупном размере.