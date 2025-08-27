Врио замглавы Курской области Владимир Базаров арестован по делу о хищениях

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО временно исполняющего обязанности заместителя главы Курской области Владимира Базарова по делу о хищениях во время возведения оборонительных сооружений в Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, которое настаивало на аресте Базарова. Врио замгубернатора региона будет находиться под стражей до 25 октября.

Базаров был задержан утром 25 августа. В отношении него были возбуждены четыре уголовных дела о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе Белгородской области с Украиной.

По версии следствия, Базаров и его соучастники подозреваются в получении взяток в особо крупном размере от представителей коммерческих организаций. За это злоумышленники должны были оказать содействие по заключению контрактов на строительные работы, а также общее покровительство. Сейчас устанавливаются все участники данной схемы.

