РИА Новости: задержана экс-глава Минздрава Дагестана Беляева

Фото: телеграм-канал "Минздрав РД"

В Ставропольском крае задержана бывший министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточнил собеседник агентства, после задержания ее доставили в республику. Причиной стало подозрение в мошенничестве. В частности, Беляевой вменяют часть 4 одноименной статьи УК РФ.

В свою очередь, пресс-служба судов Дагестана добавила, что по ходатайству следствия Кировский районный суд Махачкалы заключил экс-главу Минздрава под стражу до 3 декабря.

В пресс-службе также добавили, что сумма ущерба в деле Беляевой превысила 1 миллион рублей. Следствие выяснило, что в сентябре 2020 года группа чиновников Минздрава Дагестана заключила контракты с коммерческими компаниями на сумму 516 миллионов рублей для реализации регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

Согласно условиям, в течение года исполнитель должен был бесплатно обслуживать работы по гарантии. Однако по приказу подозреваемой в 2021–2024 годах были заключены дополнительные договоры с другими организациями на техническое сопровождение. Эти контракты дублировали гарантийные обязательства, что и нанесло ущерб бюджету.

Беляева возглавляла министерство здравоохранения Дагестана с февраля 2022 года по август 2024 года. После этого она занимала должность руководителя одного из санаториев в курортной зоне Кавказских Минеральных Вод.

Ранее столичный суд арестовал на два месяца бывшего первого замминистра строительства ДНР Юлию Мерваезову по делу об особо крупном мошенничестве. Женщина была задержана в Пятигорске, ей вменяют два эпизода хищений. Как тогда сообщали СМИ, Мерваезова проходит по делу Выгулярного.

Таже сообщалось, что суд отправил в СИЗО временно исполняющего обязанности заместителя главы Курской области Владимира Базарова по делу о хищениях во время возведения оборонительных сооружений в Белгородской области. Он будет находиться под стражей до 25 октября.