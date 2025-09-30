Суд арестовал бывшего вице-губернатора Свердловской области Чемезова

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Суд в Екатеринбурге арестовал бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова по делу о мошенничестве. Об этом сообщает телеграм-канал судов региона.

"Ходатайство следствия удовлетворено, Олег Чемезов помещен под стражу на срок до 15 ноября", – говорится в сообщении.

Как уточнила в беседе с ТАСС адвокат Чемезова Мария Кирилова, защита бывшего вице-губернатора намерена обжаловать его арест.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер освободил Чемезова от должности 25 сентября. Позже бывшего вице-губернатора задержали.

Под домашний арест по делу о мошенничестве также была отправлена экс-супруга Чемезова Ирина. Ее привлекли в качестве третьего лица по иску о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС".

Генпрокуратура России ранее потребовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, подконтрольных живущим в Австрии бизнесменам. Ответчиками по иску выступают 14 человек и 20 компаний. В их числе Чемезов.

По данным ведомства, группа компаний "Корпорация СТС" монополизировала генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами в нескольких регионах страны.