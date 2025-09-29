Задержан бывший вице-губернатор Свердловской области Чемезов

Фото: ТАСС/Анна Майорова/URA.RU

Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов задержан, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Кириллова

"Чемезов задержан главным Следственным управлением", – уточнила она.

Губернатор региона Денис Паслер освободил Чемезова от должности вице-губернатора в четверг, 25 сентября.

Ранее Генпрокуратура России потребовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, подконтрольных живущим в Австрии бизнесменам. Ответчиками по иску выступают 14 человек и 20 компаний. В их числе Чемезов.

По данным ведомства, группа компаний "Корпорация СТС" монополизировала генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами в нескольких регионах страны. Бывший вице-губернатор обеспечивал лоббирование и согласование в органах власти тарифов на оказываемые компаниями коммунальные услуги.

Кроме того, под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц, была отправлена экс-супруга Чемезова Ирина. Ее привлекли в качестве третьего лица по иску о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС". Женщина будет находиться под домашним арестом до 1 ноября, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

