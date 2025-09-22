Экс-супругу вице-губернатора Свердловской области Чемезову отправили под домашний арест

Фото: ТАСС/ФедералПресс/Иван Кабанов

Экс-супруга вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова Ирина Чемезова отправлена под домашний арест по делу о мошенничестве, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов региона.

По данным собеседника агентства, Чемезова будет находиться под домашним арестом до 1 ноября. Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц.

Чемезовой по данной статье может грозить до 10 лет лишения свободы.

Бывшая жена вице-губернатора Свердловской области была привлечена в качестве третьего лица по иску о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС".

Как писали СМИ, в ее отеле в Черногории якобы проходили реабилитацию бойцы ВСУ. Также журналисты сообщали о приобретении ею земельного участка в Сысерти по заниженным ценам и отсутствии отчетов по федеральному гранту от департамента туризма региона. Сама Чемезова отвергла предъявляемые ей претензии.

Ранее Генпрокуратура России потребовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, подконтрольных живущим в Австрии бизнесменам. Ответчиками по иску выступают 14 человек и 20 компаний. В их числе вице-губернатор Свердловской области.

По данным ведомства, группа компаний "Корпорация СТС" монополизировала генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами в нескольких регионах страны. Чемезов обеспечивал лоббирование и согласование в органах власти тарифов на оказываемые компаниями коммунальные услуги.