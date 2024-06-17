Число электробусов в Москве превысит 5 тыс к 2030 году

По данным на июнь 2024 года, более 1,5 тысячи электробусов обслуживают около 120 маршрутов общественного транспорта в Москве, а к в 2030 году число электробусов в столице превысит пять тысяч. Москва входит в число мировых лидеров по использованию и развитию электротранспорта. Так, замена одного автобуса на электробус сокращает выбросы углекислого газа на 60 тысяч тонн в год.

По похожему принципу обновляют поезда и в столичном метро. На данный момент в московском метро работают 75% составов современного поколения со стеклянными дверьми, кондиционером, увеличенными коридорами.



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