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17 июня, 07:15

Транспорт

Число электробусов в Москве превысит 5 тыс к 2030 году

Число электробусов в Москве превысит 5 тыс к 2030 году

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Свыше 1 700 электробусов перевозят москвичей

По данным на июнь 2024 года, более 1,5 тысячи электробусов обслуживают около 120 маршрутов общественного транспорта в Москве, а к в 2030 году число электробусов в столице превысит пять тысяч. Москва входит в число мировых лидеров по использованию и развитию электротранспорта. Так, замена одного автобуса на электробус сокращает выбросы углекислого газа на 60 тысяч тонн в год.

По похожему принципу обновляют поезда и в столичном метро. На данный момент в московском метро работают 75% составов современного поколения со стеклянными дверьми, кондиционером, увеличенными коридорами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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