ТАСС: авиасалон МАКС в 2024 отменен

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Международный авиационно-космический салон (МАКС) решили отменить в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиаотрасли.

"Авиасалон МАКС в этом году точно проводиться не будет", – сказал собеседник агентства.

Ранее в мае сообщалось, что МАКС пройдет с 23 по 28 июля, организатором должна была выступить компания "Авиасалон".

Провести МАКС изначально планировалось в 2023 году, однако его перенесли на 2024-й. Тогда организаторы указали, что с участниками и экспонентами, в том числе среди зарубежных компаний, представляющих дружественные страны, продолжается работа. Причину переноса не уточнили.

МАКС – место проведения мировых премьер разработанных в РФ самолетов, вертолетов, авиационных двигателей, агрегатов и систем, ракет-носителей и космических аппаратов.