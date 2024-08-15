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15 августа, 13:15

Общество

Более 300 тонн гуманитарной помощи направили жители столицы в Курскую область

Более 300 тонн гуманитарной помощи направили жители столицы в Курскую область

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Москвичи продолжают активно нести вещи и предметы первой необходимости в пункты сбора помощи для жителей Курской области. По просьбе региональных властей столица уже направила в пострадавшие районы технику, свыше 300 тонн продуктов, одежду и предметы гигиены.

Помимо гуманитарной помощи, в Москве в последнее время количество желающих заключить контракт на службу значительно увеличилось. В столице не прекращает работу единый пункт отбора на военную службу на улице Яблочкова, куда приходят добровольцы. Там работают около сотни сотрудников, включая представителей военкомата, врачей и психологов. Отбор проходит в несколько этапов, все мероприятия организованы по принципу одного окна.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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