De Telegraaf: Нидерланды обеспокоены супербактерией с Украины

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Нидерланды обеспокоены увеличивающимся количеством заболеваний супербактерией, которая заносится с Украины. Об этом сообщает газета De Telegraaf.

Как отметило издание, военные ВСУ, которые лечатся в стране, чаще становятся переносчиками болезни, нечувствительной ко многим типам антибиотиков. Это связано с тем, что исторически украинские врачи чаще выписывают пациентам антибиотики, чем голландские специалисты. В свою очередь, это провоцирует проблемы для нацсистемы здравоохранения, так как супербактерия может передаваться голландским пациентам.

"Это происходило трижды в период с февраля 2022 года по август 2023 года", – говорится в сообщении.

По данным Национального координационного центра распределения пациентов, с начала конфликта в Нидерландах прошли лечение 143 украинских военных.

Ранее СМИ сообщали, что раненые бойцы Вооруженных сил Украины заразились инфекциями, которые невозможно лечить с помощью антибиотиков. Врачи обследовали раненого украинского солдата в одном из военных госпиталей в Германии и выяснили, что его инфекция устойчива почти ко всем имеющимся антибиотикам. Вместе с тем, по данным СМИ, с начала спецоперации такие случаи участились не только на Украине, но и в других частях Европы, куда доставили раненых украинцев на лечение.

