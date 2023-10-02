Раненые бойцы ВСУ заражены инфекциями, устойчивыми к лечению антибиотиками – СМИ

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Раненые бойцы Вооруженных сил Украины заразились инфекциями, которые невозможно лечить с помощью антибиотиков, сообщает Financial Times.

Как отмечает автор статьи, в начале года врачи обследовали раненого украинского солдата в одном из военных госпиталей в Германии и выяснили, что его инфекция устойчива почти ко всем имеющимся антибиотикам.

Причем, по данным издания, с начала спецоперации такие случаи участились не только на Украине, но и в других частях Европы, куда доставили раненых украинцев на лечение. По мнению врачей, бойцы могли заразиться в украинских больницах либо в местах пребываний украинских беженцев в других странах.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что двое украинских военнослужащих на территории Луганской Народной Республики застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен. По его словам, это произошло в районе населенного пункта Новоселовское.

Несколько украинских военных добровольно сдались в плен на сватовском направлении