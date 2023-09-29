В ЛНР заявили, что военные ВСУ застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен

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Двое украинских военнослужащих на территории Луганской Народной Республики застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.

По его словам, это произошло в районе населенного пункта Новоселовское. Во время активных боевых действий российские войска нанесли огневое поражение по взводному опорному пункту противника, в результате чего большая часть боевиков была уничтожена.

При захвате украинских позиций военные обнаружили троих выживших, и им предложили сдаться. Один из них попытался воспрепятствовать этому, но сослуживцы его застрелили. После первичного допроса выяснилось, что ликвидированный боевик был участником АТО и "хвастался тем, что занимался пытками местного населения оккупированной части ЛНР".

Ранее стало известно, что российские артиллеристы ликвидировали пункт боепитания ВСУ на купянском направлении. По словам начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского, также была уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" противника.

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