29 сентября, 10:49Политика
В ЛНР заявили, что военные ВСУ застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Двое украинских военнослужащих на территории Луганской Народной Республики застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.
По его словам, это произошло в районе населенного пункта Новоселовское. Во время активных боевых действий российские войска нанесли огневое поражение по взводному опорному пункту противника, в результате чего большая часть боевиков была уничтожена.
При захвате украинских позиций военные обнаружили троих выживших, и им предложили сдаться. Один из них попытался воспрепятствовать этому, но сослуживцы его застрелили. После первичного допроса выяснилось, что ликвидированный боевик был участником АТО и "хвастался тем, что занимался пытками местного населения оккупированной части ЛНР".
Ранее стало известно, что российские артиллеристы ликвидировали пункт боепитания ВСУ на купянском направлении. По словам начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского, также была уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" противника.
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