Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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14 августа, 19:15

Происшествия

Большинство жителей приграничных районов Курской области вывезли в безопасные районы

Большинство жителей приграничных районов Курской области вывезли в безопасные районы

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Большинство жителей приграничных районов Курской области уже вывезли в безопасные районы, сообщили в МЧС РФ.

С пострадавшими от атак ВСУ общаются российские следователи. Люди делятся свидетельствами жестокости украинских военных и рассказывают, как приходилось спешно покидать свои дома.

Тем временем в Курской области армия РФ продолжает теснить противника. Российская авиация и артиллерия пресекает попытки прорыва мобильных групп.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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